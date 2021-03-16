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Анонсирован первый пуск российской ракеты «Рокот-М» без украинских систем 

РИА Новости 36 минут назад
Анонсирован пуск ракеты «Рокот-М» без украинских систем
Фото: РИА Новости
Первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса "Рокот", созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года, это будет коммерческий запуск, сообщается на сайте оператора пусковых услуг — компании Eurockot Launch Services GmbH.

"Ракета-носитель "Рокот-М" возобновит запуски во второй половине 2022 года", — говорится в сообщении.

Там же сказано, что компания готова принимать заказы на пусковые услуги.
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Компания Eurockot осуществляет коммерческие пуски. Это совместное предприятие Ariane Group и Центра Хруничева (производитель ракеты), базирующееся в Бремене (Германия).
Ранее гендиректор Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса") Алексей Варочко сообщал, что пуски возобновятся в 2022 году.
О возрождении проекта конверсионной ракеты "Рокот-М" стало известно несколько лет назад. Речь идет о преобразовании снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б "Стилет" (УР-100Н УТТХ) в космические носители. Проект "Рокот-М" станет продолжением ранее закрытого проекта "Рокот", но с переходом на отечественную систему управления. Ранее ее делало харьковское предприятие "Хартрон". После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию, что затруднило проведение пусков носителей, и от проекта решили отказаться.
Программа "Рокот" была завершена пуском 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М". Однако еще до этого стало известно, что Центр Хруничева разрабатывает ракету "Рокот-2" (в последующем стала называться "Рокот-М") с российской системой управления взамен украинской.
Помимо Eurockot, ракеты "Рокот" ранее использовал "Роскосмос" и Минобороны России.
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Наука и техника , Алексей Варочко , Министерство обороны , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос
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