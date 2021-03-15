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WP назвала угрозой для США планы России построить лунную базу

Газета.ру
1 час назад
Колумнист The Washington Post Генри Олсен назвал планы России и Китая создать лунную исследовательскую базу сигналом о новом альянсе между странами.
Планы России построить лунную базу назвали угрозой для США
Фото: NASANASA
По мнению автора, совместная работа по созданию базы на Луне не несет в себе немедленной угрозы, так как такой проект невозможно осуществить ранее 30-х годов.
«Американцам не стоит переживать насчет скорой угрозы из-за секретных китайских лазеров или другого оружия, размещенного на спутнике Земли», — пишет Олсен.
Однако несмотря на планы собственно США построить базу на Луне, само сотрудничество России и Китая является тревожным знаком. Россия продает Китаю высокотехнологичное вооружение, также армии двух стран постоянно проводят совместные учения, в том числе вместе с Ираном.
Автор материала указывает, что ось Москва-Пекин-Тегеран должна заставить президента США беспокоиться, в первую очередь - на Ближнем Востоке. Главной мерой для восстановления ведущей роли США, считает Олсен, должно стать увеличение оборонного и космического бюджетов.
Ранее военный обозреватель «Газета.Ru» Михаил Ходоренок рассказал о планах Пентагона начать стройку в космосе и на Луне.
Наука и техника,Пентагон,Washington Post,Газета.Ru,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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