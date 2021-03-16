На Украине выявили новую мутацию коронавируса

— Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и «молодость», — сообщил Рубан, передает РИА Новости.