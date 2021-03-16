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Новый штамм коронавируса выявили на Украине 

Вечерняя Москва и ещё 6 45 минут назад
На Украине выявили новую мутацию коронавируса
Фото: EPA
Новый штамм коронавируса, который имеет признаки целого ряда уже известных видов вируса, выявили на Украине. Об этом сообщил руководитель киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан.
Он рассказал, что очередную разновидность заболевания обнаружили в Ивано-Франковской области. Компетентные органы уже передали всю имеющуюся информацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

— Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных — его агрессивность, быстрая распространенность и «молодость», — сообщил Рубан, передает РИА Новости.

Напомним, что Министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах. Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.
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Наука и техника , ВОЗ , РИА Новости , Бразилия , Великобритания , ЮАР
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