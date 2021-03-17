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SvetApple: на флагманских iPhone начала выцветать краска 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 44 минуты назад
На флагманских iPhone начала выцветать краска
Фото: Reuters
Автор портала SvetApple пожаловался, что его iPhone последней подели вдруг начал «облезать», сообщает «РЕН ТВ.
По его словам, несмотря на тот факт, что с момента покупки он не снимал защитного чехла, края гаджета все равно потеряли свой цвет — вместо красного — оранжевый.
При этом сервисные центры Apple отказываются принимать его телефон по гарантии, так как „цвет модели никак не связан с ее работоспособностью“.
В комментариях к публикации посетители сайта указали на аналогичную проблему.
Смартфоны iPhone названы самыми ненадежными.
На данные гаджеты приходится около 20% случаев ремонта от общей массы смартфонов. Вторую строчку самых надежных телефонов занимают аппараты компании Samsung — 15% от числа заявок на ремонт. Замыкают тройку устройства Xiaomi.
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Наука и техника , Apple , РЕН ТВ
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