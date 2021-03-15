В Россию привезли защищённый смартфон со сверхъёмким аккумулятором

Россию привезли защищённый смартфон DOOGEE S86. Он отличается сверхъёмким аккумулятором на 8500 мАч.

Устройство оснащено восьмиядерным процессором Helio частотой 2.0 ГГц. Основная камера у него включает в себя главный датчик на 16 Мп и вспомогательные на 2 Мп. Фронталка тут получила датчик на 8 Мп.

Смартфон имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Компания обещает до 96 часов бесперебойной работы DOOGEE S86 на одном заряде. В режиме ожидания устройство может оставаться до 27 дней.

Смартфон получил барометр, компас, шумомер, градиометр, измеритель высоты, угломер и лупу. Корпус устройства сделан из композитных материалов. Оно может выдержать случайные падения с высоты на твёрдую поверхность, удары, попадание воды и пыли и воздействие электрического тока. Также DOOGEE S86 можно использовать, не снимая перчаток.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10. DOOGEE S86 будет доступен для покупки с 29 марта на AliExpress.