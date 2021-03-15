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СМИ: майнеры научились обходить защиту GeForce RTX 3060 

CyberSport.ru 32 минуты назад
Майнеры научились обходить защиту GeForce RTX 3060
Фото: GeForce
Майнеры научились обходить ограничения видеокарты GeForce RTX 3060 на скорость хеширования и добывать через нее криптовалюту Ethereum. Об этом сообщили журналисты PC Watch. Они не раскрыли способ взлома, однако заявили, что для этого не нужно вносить изменения в BIOS или драйверы. Авторы также отметили, что обойти защиту RTX 3060 «может любой желающий».
Сотрудники портала заверили, что у них есть доказательства, которые указывают на обход ограничений майнерами. Из-за найденной уязвимости видеокарты криптовалюта Ethereum теперь добывается со средней скоростью в 50 мегахешей в секунду.
После публикации статьи от PC Watch майнеры начали рассказывать, как обходили защиту RTX 3060 для добычи Ethereum. А пользователь под ником Phoenix Miner заявил в GitHub, что занимается проектом по обновлению ядер NVIDIA, который должен частично снять ограничение на скорость хеширования карты. Однако никто, включая журналистов PC Watch, пока что не предоставил доказательств обхода защиты RTX 3060.
Ранее майнеры начали создавать фермы в Китае для добычи криптовалюты Ethereum. Пользователь Bilibili показал на YouTube, как добывал эту криптовалюту. Он пришёл в кафе с ноутбуком, в котором была видеокарта GeForce RTX 3060, и за два часа получил 0,00053 ETH. На тот момент данная сумма была равна $0,9 — именно столько майнер заплатил за свой кофе.
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Наука и техника , Китай
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