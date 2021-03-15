В Сети появились изображения AirPods 3

Совсем недавно в Сети появились первые изображения гарнитуры от американской корпорации Apple
AirPods 3. Стоит отметить, что уже 23 марта компания может официально представить девайс.
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
Однако пока неясно выйдут ли одновременно AirPods Pro, но 3 модель любители техники Apple увидят точно. AirPods 3 получат новый процессор, что позволит значительно повысить качество звучания.
Кроме того, в новой гарнитуре будет функция активного шумоподавления, более емкие аккумуляторы и вкладыши в комплекте. Что касается цены, примерная стоимость AirPods 3 ожидается в районе 150 долларов.
Ранее сообщалось о том, что майнеры смогли обойти защиту NVIDIA на RTX 3060.