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В Сети появились изображения AirPods 3

Моя Москва.онлайн
43 минуты назад
Совсем недавно в Сети появились первые изображения гарнитуры от американской корпорации Apple AirPods 3. Стоит отметить, что уже 23 марта компания может официально представить девайс.
В Сети появились изображения AirPods 3
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
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Однако пока неясно выйдут ли одновременно AirPods Pro, но 3 модель любители техники Apple увидят точно. AirPods 3 получат новый процессор, что позволит значительно повысить качество звучания.
Кроме того, в новой гарнитуре будет функция активного шумоподавления, более емкие аккумуляторы и вкладыши в комплекте. Что касается цены, примерная стоимость AirPods 3 ожидается в районе 150 долларов.
Ранее сообщалось о том, что майнеры смогли обойти защиту NVIDIA на RTX 3060.
Наука и техника,Apple,
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