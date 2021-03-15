В России выпустили iPhone в виде слитка золота 

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Российский бренд люксовых версий смартфонов Caviar выпустил iPhone 12-й серии в виде слитков золота. Это очень дорогие устройства.

В Caviar рассказали, что корпус iPhone 12 Pro Ultra Goldphone выполнен из золота 999,9 пробы. Вес золота здесь составляет тысячу граммов. На слитке-корпусе нанесены надписи с информацией об изделии. Также там есть фирменный логотип Caviar в виде короны.

iPhone 12 Pro Ultra Goldphone вышел всего в 7 экземплярах. Самая дорогая его версия обойдётся в 10 795 000 рублей.

Samsung S21 UltraCaviar