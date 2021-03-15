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В России выпустили iPhone в виде слитка золота 

Ferra.ru 3 часа назад
В России выпустили iPhone в виде слитка золота
Фото: Ferra.ru
Российский бренд люксовых версий смартфонов Caviar выпустил iPhone 12-й серии в виде слитков золота. Это очень дорогие устройства.
В Caviar рассказали, что корпус iPhone 12 Pro Ultra Goldphone выполнен из золота 999,9 пробы. Вес золота здесь составляет тысячу граммов. На слитке-корпусе нанесены надписи с информацией об изделии. Также там есть фирменный логотип Caviar в виде короны.
iPhone 12 Pro Ultra Goldphone вышел всего в 7 экземплярах. Самая дорогая его версия обойдётся в 10 795 000 рублей.
Samsung S21 UltraCaviar
Caviar выпустила и подобный смартфон Samsung S21 Ultra Goldphone. Он имеет абсолютно такой же корпус, что и лимитированный айфон. Однако стоит дороже — самая дорогая версия оценена в 11 580 000 рублей.
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