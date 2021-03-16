У берегов Ирландии впервые появился морж 

У берегов острова Валентия во время прогулки пятилетняя девочка и ее отец заметили моржа — это первый случай, когда животное появилось в Ирланди, пишет Independent.

Алан Хулихан, гулявший по берегу с дочерью, не сразу увидел бивни и моржа и принял его за тюленя. Отцу и девочке показалось, что животное прыгнуло на камни менее чем в 50 метрах от нас. Морж удивил гулявших своим размером: его можно было сравнить с быком или коровой.

«Морж ушел на некоторое время, а потом снова вернулся на скалы. В какой-то момент он вскинул плавник, словно дал нам пять», — рассказал Хулихан.

Биолог и директор местного океанариума Кевин Фланнери предполагает, что морж пересек Атлантический океан, задремав на айсберге. Ученый подчеркнул, что подобные случаи нередко происходят с этими ластоногими.

По словам Фланнери, морж выглядит голодным и уставшим. Биолог попросил местных жителей не беспокоить животное, чтобы оно набралось сил. Специалист считает, что морж попробует вернуться в Арктику.