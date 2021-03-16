Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

У берегов Ирландии впервые появился морж 

Мир24 и ещё 1 44 минуты назад
У берегов Ирландии впервые появился морж
Фото: ТАСС / Christian Charisius/dpa/picture-alliance
У берегов острова Валентия во время прогулки пятилетняя девочка и ее отец заметили моржа — это первый случай, когда животное появилось в Ирланди, пишет Independent.
Алан Хулихан, гулявший по берегу с дочерью, не сразу увидел бивни и моржа и принял его за тюленя. Отцу и девочке показалось, что животное прыгнуло на камни менее чем в 50 метрах от нас. Морж удивил гулявших своим размером: его можно было сравнить с быком или коровой.

«Морж ушел на некоторое время, а потом снова вернулся на скалы. В какой-то момент он вскинул плавник, словно дал нам пять», — рассказал Хулихан.

Биолог и директор местного океанариума Кевин Фланнери предполагает, что морж пересек Атлантический океан, задремав на айсберге. Ученый подчеркнул, что подобные случаи нередко происходят с этими ластоногими.
По словам Фланнери, морж выглядит голодным и уставшим. Биолог попросил местных жителей не беспокоить животное, чтобы оно набралось сил. Специалист считает, что морж попробует вернуться в Арктику.
Видео дня. «Борец с чиновниками» получил 7 лет за вымогательство
Мир24: последние новости
В космосе нашли «блуждающую» черную дыру В космосе нашли «блуждающую» черную дыру Нужно ли делать тест на антитела после прививки от коронавируса? Нужно ли делать тест на антитела после прививки от коронавируса? Метеорит из Британии оказался реликтом ранней Солнечной системы Метеорит из Британии оказался реликтом ранней Солнечной системы
Комментарии
Наука и техника , В мире , Ирландия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
00:30
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
В мире США
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
02:59
Массовая драка в автобусе во Владимире попала на видео
Происшествия
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
01:16
Женщина сняла на видео пугающую «птицу-призрака» с огромным ртом
В мире Общество
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
00:27
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
Происшествия
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
00:12
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
00:28
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
00:26
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
Происшествия
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
00:14
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
Происшествия
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
00:30
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
Общество
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
00:25
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение