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Характеристики и цены бюджетных 5G-смартфонов Nokia «утекли» в сеть 

Ferra.ru и ещё 1 3 часа назад
Характеристики бюджетных 5G-смартфонов Nokia «утекли» в сеть
Фото: Nokia
В январе инсайдеры рассказали о новом смартфоне Nokia, проходящем под псевдонимом Quick Silver. Чуть позже стало известно, что называться устройство будет Nokia X20, а вместе с ним компания представит Nokia X10.
Сейчас же онлайн-источники поделились новыми подробностями о новинках. Так, судя по всему, оба смартфона получат чип Snapdragon 480 от Qulacomm в качестве основы. Как пишет Gizmochina, это обеспечит устройствам поддержку мобильных сетей 5G.
Сообщается, что X10 поступит в продажу за 300 евро (26,3 тыс. рублей) и в одном-единственном варианте: 6/32 ГБ. Что же до Nokia X20, то этот смартфон будет чуточку дороже — 350 евро (30,6 тыс. рублей), но зато в версии 6/128 ГБ.
Стоит отметить, что на фоне многих конкурентов, решение от Nokia получилось достаточно бюджетным, с учётом поддержки технологии 5G. Правда, у той же Xiaomi есть более доступные модели, работающие в сетях пятого поколения.
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