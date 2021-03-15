Характеристики бюджетных 5G-смартфонов Nokia «утекли» в сеть

В январе инсайдеры рассказали о новом смартфоне Nokia, проходящем под псевдонимом Quick Silver. Чуть позже стало известно, что называться устройство будет Nokia X20, а вместе с ним компания представит Nokia X10.

Сейчас же онлайн-источники поделились новыми подробностями о новинках. Так, судя по всему, оба смартфона получат чип Snapdragon 480 от Qulacomm в качестве основы. Как пишет Gizmochina, это обеспечит устройствам поддержку мобильных сетей 5G.

Сообщается, что X10 поступит в продажу за 300 евро (26,3 тыс. рублей) и в одном-единственном варианте: 6/32 ГБ. Что же до Nokia X20, то этот смартфон будет чуточку дороже — 350 евро (30,6 тыс. рублей), но зато в версии 6/128 ГБ.

Стоит отметить, что на фоне многих конкурентов, решение от Nokia получилось достаточно бюджетным, с учётом поддержки технологии 5G. Правда, у той же Xiaomi есть более доступные модели, работающие в сетях пятого поколения.