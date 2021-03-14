Египтолог объяснил наличие «заброшенной» камеры в пирамиде Хеопса

По словам египтолога, сначала он думал, что камера не была достроена, поскольку она была «заброшена» — возможно, потому, что потеряла свое предназначение после изменения плана. При этом, Нонтон также дал другое вероятное объяснение, предположив, что египтянам часто было удобнее оставлять подобные объекты незаконченными в силу тех или иных причин.