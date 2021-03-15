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Созданы съедобные стаканы для пива

Ferra.ruиещё 3
1 час назад
Японская пивоваренная компания Asahi Breweries выпустила съедобные стаканы для пива. Так компания хочет снизить количество пластиковых отходов.
Для пива создали съедобные стаканы
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Сообщается, что стаканы под названием Mog Cup сделаны из картофельного крахмала. Они продаются в разных размерах и вкусах. Вкусы тут самые разнообразные — от шоколада до рисового крекера с креветками.
Чтобы изготовить стакан, картофельный крахмал запекают при высоких температуре и давлении. Производитель обещает, что стакан сможет удерживать жидкость комнатной температуры в течение часа.
Представители компании отметили, что Mog Cup ― это пример стремления построить общество устойчивого развития. Такие стаканы должны стать альтернативой пластиковым стаканам, которые становятся лишним мусором.
Стаканы уже продаются в интернет-магазине наборами по десять штук. Mog Cup самого маленького размера стоят около 1150 иен ($10,60).
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