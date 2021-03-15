Для пива создали съедобные стаканы

Японская пивоваренная компания Asahi Breweries выпустила съедобные стаканы для пива. Так компания хочет снизить количество пластиковых отходов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается , что стаканы под названием Mog Cup сделаны из картофельного крахмала. Они продаются в разных размерах и вкусах. Вкусы тут самые разнообразные — от шоколада до рисового крекера с креветками.

Чтобы изготовить стакан, картофельный крахмал запекают при высоких температуре и давлении. Производитель обещает, что стакан сможет удерживать жидкость комнатной температуры в течение часа.

Представители компании отметили, что Mog Cup ― это пример стремления построить общество устойчивого развития. Такие стаканы должны стать альтернативой пластиковым стаканам, которые становятся лишним мусором.