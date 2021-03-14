Учёные нашли способ записать 700 ТБ на оптический диск 

Учёные из Шанхайского университета науки и технологий, университета RMIT и Национального университета Сингапура нашли способ записать на оптический диск 700 ТБ.

Исследователи использовали нанокомпозитный материал из хлопьев оксида графена. В итоге они смогли записать на один диск столько данных, сколько вместится на 28 000 однослойных дисков Blu-ray. Важно то, что технология учёных получилась недорогой. Они применяли недорогие лазеры непрерывного действия. В традиционных методах оптической записи используются более дорогие импульсные лазеры.

Кроме того, технология исследователей подходит для массового производства оптических дисков.