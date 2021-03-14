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Учёные нашли способ записать 700 ТБ на оптический диск 

Ferra.ru 2 часа назад
Учёные нашли способ записать 700 ТБ на оптический диск
Фото: Ferra.ru
Учёные из Шанхайского университета науки и технологий, университета RMIT и Национального университета Сингапура нашли способ записать на оптический диск 700 ТБ.
Исследователи использовали нанокомпозитный материал из хлопьев оксида графена. В итоге они смогли записать на один диск столько данных, сколько вместится на 28 000 однослойных дисков Blu-ray. Важно то, что технология учёных получилась недорогой. Они применяли недорогие лазеры непрерывного действия. В традиционных методах оптической записи используются более дорогие импульсные лазеры.
Кроме того, технология исследователей подходит для массового производства оптических дисков.
Журналисты напомнили, что, по прогнозу, к 2025 году общий объём данных в мире достигнет 175 зеттабайт (ЗБ). Один ЗБ равен 10 в 21-й степени байт.
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Наука и техника
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