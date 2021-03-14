Единственная российская женщина-космонавт полетит на МКС

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«Скоро мы услышим, что решением межведомственной комиссии Анна Кикина назначена в экипаж», — сказал Власов.

По его словам, Кикина не заменит актрису, которая отправится на МКС для съемок фильма.

Ранее космонавты сообщили о продолжающейся утечке воздуха на МКС.