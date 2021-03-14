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Единственная российская женщина-космонавт скоро полетит на МКС 

Газета.Ru 46 минут назад
Единственная российская женщина-космонавт полетит на МКС
Фото: РИА Новости
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина скоро полетит на МКС, заявил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Скоро мы услышим, что решением межведомственной комиссии Анна Кикина назначена в экипаж», — сказал Власов.

По его словам, Кикина не заменит актрису, которая отправится на МКС для съемок фильма.
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К настоящему моменту в космос летали четыре россиянки: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.
Ранее космонавты сообщили о продолжающейся утечке воздуха на МКС.
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Наука и техника , Валентина Терешкова , Светлана Савицкая , Елена Кондакова , Павел Власов , Анна Кикина , Елена Серова , Центр подготовки космонавтов
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