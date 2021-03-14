Уникальный глубоководный телескоп запустили на Байкале

На Байкале запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Это уникальная установка, которая поможет в исследованиях Вселенной и создании новой астрономии и астрофизики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Строительство Байкальского телескопа велось на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги. Проект развивался под руководством исследователей из ОИЯИ и Института ядерных исследований РАН . Свой вклад внесли ученые и инженеры из российских научных центров, а также из Чехии, Словакии и Польши.

Новый телескоп даст ученым беспрецедентные возможности для исследований, для изучения эволюции галактик и Вселенной. Он поможет там, где необходимо исследовать потоки нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников.

Чтобы зарегистрировать такие нейтрино, нужна чистая вода в большом объеме. Она позволяет увеличить пространство, в котором может пройти нейтрино. Вода должна быть чистой, чтобы исключить примеси, которые искажают картину исследований.

Нейтрино — это нейтральные частицы, у которых нет заряда, малая масса и скорость, близкая к скорости света. Ученые считают, что нейтрино могут без существенных изменений долетать до Земли из недр рождающихся или умирающих галактик и давать информацию о том, что и где происходило во Вселенной миллионы и даже миллиарды лет назад. Новый телескоп как раз и будет заниматься ловлей таких нейтрино.

Запуск телескопа на Байкале решает ключевую задачу формирования мировой нейтринной сети. В Северном полушарии появился детектор, сравнимый по чувствительности с американским IceCube, который ловит нейтрино на Южном полюсе. Эффективный объем Байкальского телескопа сравняется с IceCube уже в этом году, а затем и превзойдет его.

Совместная работа этих двух установок и других телескопов позволит вести поиск источников нейтринного излучения на всей небесной сфере.