В цифровых магазинах появились Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72

В Сети появились первые данные о ценах на новых смартфоны корейской компании Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72. Стоит отметить, что официальная презентация устройств назначена на 17 марта 2021-го.

Накануне в российском интернет-магазине Quke открылся предзаказ на ожидаемые гаджеты от Samsung. Поступление смартфонов ожидается сразу после презентации в Индии — 19 марта.

Что касается цен, стоимость модели Galaxy A52 на 128 GB памяти начинается от 25 990 рублей. А вот Galaxy A72 стоит немного дороже — 35 990 рублей за версию с 128 GB и 38 990 рублей за гаджет с 256 GB флэш-памяти.

Ранее сообщалось о том, что Минцифры объяснили порядок предустановки российского ПО на гаджетах.