Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В цифровых магазинах появились смартфоны Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72 

Моя Москва.онлайн и ещё 2 1 час назад
В цифровых магазинах появились Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72
Фото: Samsung
В Сети появились первые данные о ценах на новых смартфоны корейской компании Samsung Galaxy A52 и Galaxy A72. Стоит отметить, что официальная презентация устройств назначена на 17 марта 2021-го.
Накануне в российском интернет-магазине Quke открылся предзаказ на ожидаемые гаджеты от Samsung. Поступление смартфонов ожидается сразу после презентации в Индии — 19 марта.
Что касается цен, стоимость модели Galaxy A52 на 128 GB памяти начинается от 25 990 рублей. А вот Galaxy A72 стоит немного дороже — 35 990 рублей за версию с 128 GB и 38 990 рублей за гаджет с 256 GB флэш-памяти.
Ранее сообщалось о том, что Минцифры объяснили порядок предустановки российского ПО на гаджетах.
Видео дня. «Борец с чиновниками» получил 7 лет за вымогательство
Моя Москва.онлайн: последние новости
Компания Xiaomi представила свежий флагман Mi 10S Компания Xiaomi представила свежий флагман Mi 10S В Сети появились изображения AirPods 3 В Сети появились изображения AirPods 3 Смартфон Oppo Find X3 Pro получит уникальные рингтоны от композитора Ханса Циммера Смартфон Oppo Find X3 Pro получит уникальные рингтоны от композитора Ханса Циммера
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
00:27
Опубликовано видео с маленьким ребенком за рулем машины
Происшествия
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
00:30
Поимку на удочку акулы-людоеда весом в полтонны сняли на видео
В мире США
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
00:28
Появилось видео с провалившимися в яму с кипятком автомобилями
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
00:26
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
Происшествия
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
00:12
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
00:14
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
Происшествия
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
00:30
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
Общество
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
00:25
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
В мире Происшествия
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
00:25
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
Происшествия
Актриса на публике разделась догола на вручении премии
00:12
Актриса на публике разделась догола на вручении премии
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение