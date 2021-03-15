Найдена «блуждающая» сверхмассивная черная дыра 

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Астрономы обнаружили черную дыру, которая двигается со скоростью 50 километров в секунду. Речь идет об объекте, находящемся в центре галактики J0437+2456, удаленной от Земли на 230 миллионов световых лет.

Открытие сделали ученые Гарвардского и Смитсоновского институтов в ходе изучения далеких галактик, в центре каждой из которых располагаются сверхмассивные черные дыры. Результаты научной работы опубликованы в The Astrophysical Journal

Оказалось, что девять из 10 объектов, находящихся в центре галактик, неподвижны, однако один развивает скорость порядка 177 000 км/ч.

По мнению астрофизиков, причиной такого нетипичного поведения черной дыры может быть недавнее слияние двух крупных черных дыр. В этом случае объекты продолжат движение по инерции на протяжении некоторого периода времени.

Существует еще одна версия зафиксированного феномена: в центре галактики J0437+2456 находятся вращающиеся друг вокруг друга две сверхмассивные черные дыры.