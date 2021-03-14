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Россиянам рассказали о правилах зарядки смартфона 

Ferra.ru и ещё 2 6 часов назад
Россиянам рассказали о правилах зарядки смартфона
Фото: Ferra.ru
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала россиянам о правилах зарядки смартфона, придерживаясь которых можно избежать быстрого износа аккумулятора.
Так, по словам специалиста, ставить смартфон на зарядку следует, когда уровень заряда батареи соответствует 10-15% — в это время смартфон сам напоминает о том, что скоро разрядится.

”Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%. Полная разрядка смартфона до нуля не увеличит срок его эксплуатации и не имеет смысла”, — поделилась Насибуллина.

Эксперт посоветовала не оставлять устройство на зарядке на всю ночь. Лучше зарядить его перед отходом ко сну, включив после этого экономный режим. Помимо прочего Насибуллина обратила внимание и на важность использования оригинальных адаптеров и порекомендовала не заряжать смартфон в помещениях со слишком высокой или низкой температурой.
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Наука и техника , Китай
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