Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Apple прекратила производство умных колонок HomePod 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Apple прекратила производство умных колонок HomePod
Фото: Apple
Американская компания Apple отказалась от дальнейшего производства умных колонок HomePod. Об этом сообщает портал TechCrunch.
Умная колонка HomePod была представлена в 2018 году. Позже Apple выпустила уменьшенную версию умной колонки HomePod mini, которая оказалась популярнее предшественницы благодаря сниженной цене.

«Мы сосредоточим наши усилия на HomePod mini. Мы прекращаем выпуск оригинальной HomePod, она будет доступна какое-то время в интернет-магазинах и розничных магазинах Apple», — отметили в компании.

В Apple добавили, что HomePod по-прежнему будет получать обновления программного обеспечения, а также обслуживание и поддержку через программу Apple Care.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте аналитик TF Securities Минг-Чи Куо заявил, что Apple выпустит гарнитуру виртуальной и дополненной реальности в 2022 году.
Видео дня. Школьницу судят за вымогательство в ВК. Она торговала компроматом на одноклассников в Якутске
ИА Regnum: последние новости
Глава РФПИ рассказал о планах производства «Спутника V» в Италии Глава РФПИ рассказал о планах производства «Спутника V» в Италии Китай запустил четвёртую группу спутников «Яогань-31» Китай запустил четвёртую группу спутников «Яогань-31» Космонавты загерметизировали трещины в корпусе МКС Космонавты загерметизировали трещины в корпусе МКС
Наука и техника , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
01:25
Устроивший скандал на выступлении Зеленского депутат попал на видео
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
01:03
Появилось видео крушения военного самолета Ан-26 в Казахстане
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
01:14
Опубликовано видео драки посетителей ТЦ с тиктокершами
Происшествия
Спасение беременной косули сняли на видео
01:06
Спасение беременной косули сняли на видео
Происшествия
Удар молнии по людям попал на видео
00:20
Удар молнии по людям попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
00:23
Момент ДТП со скорой в Твери попал на видео
Происшествия
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
00:52
Опустевшие улицы Таллина показали на видео
В мире Происшествия
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
00:50
Задержание замглавы Ставрополья попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
00:30
Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Анапе
Пожары Происшествия
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
02:04
Очередное извержение лавы из вулкана Этна запечатлели на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение