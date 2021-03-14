Apple прекратила производство умных колонок HomePod 

Американская компания Apple отказалась от дальнейшего производства умных колонок HomePod. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Умная колонка HomePod была представлена в 2018 году. Позже Apple выпустила уменьшенную версию умной колонки HomePod mini, которая оказалась популярнее предшественницы благодаря сниженной цене.

«Мы сосредоточим наши усилия на HomePod mini. Мы прекращаем выпуск оригинальной HomePod, она будет доступна какое-то время в интернет-магазинах и розничных магазинах Apple», — отметили в компании.

В Apple добавили, что HomePod по-прежнему будет получать обновления программного обеспечения, а также обслуживание и поддержку через программу Apple Care.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте аналитик TF Securities Минг-Чи Куо заявил, что Apple выпустит гарнитуру виртуальной и дополненной реальности в 2022 году.