На Байкале ввели в эксплуатацию крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп 

Его главными задачами являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий и исследование эволюции галактик и Вселенной

Крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, построенный на озере Байкал, в субботу ввели в эксплуатацию. Главными задачами установки являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной.

"Это позволяет рассчитывать на то, что открытия, которые будут сделаны, и информация, которая будет обработана, позволят много научных задач решить. В частности, мы рассчитываем, что наши коллеги все-таки внесут свой вклад, мы все вместе поймем, как устроена Вселенная, прочитаем историю Вселенной, как зарождались галактики", — сказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Он отметил, что это важно и для региона, так как наука — один из драйверов развития территорий.

Директор Института ядерных исследований РАН Максим Либанов сообщил журналистам, что в проект вложено около 2,5 млрд рублей, установка занимает площадь около 0,5 кв. км. Ее планируется развивать и дополнять. К 2030 году, если в мире не построят новые крупные телескопы, Baikal-GVD станет крупнейшим на Земле.

"Это международный проект на территории Российской Федерации. У нас сейчас официально кроме РФ, которая разработчик проекта, создатель, главный научный координатор, еще Чехия, Словакия, Польша и Германия. Это страны, которые официально участвуют в этом проекте. И есть три базовые организации Это Институт ядерных исследований Российской академии наук, Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Иркутский государственный университет. Здесь еще участвуют несколько десятков научно-образовательных организаций", — сказал директор ОИЯИ (Дубна) Григорий Трубников.

О нейтрино

Нейтринный телескоп Baikal-GVD является установкой класса мегасайенс. Он предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий, прилетающих из космоса, из недр рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов.

Нейтрино — незаряженные нейтральные частицы с низкой массой, их скорость близка к скорости света. По мнению ученых, они способны без существенных изменений долетать до Земли и доставлять ценную информацию о том, что происходило во Вселенной миллиарды лет назад, об объектах, которые их рождают.

Нейтрино как космические информаторы могут пролить свет на загадки возникновения и эволюции Вселенной. С их помощью можно расширить понимание ранних стадий эволюции Вселенной, процессов создания химических элементов, эволюции звезд, внутренней структуры и состава Солнца и Земли, а также лучше понять сами частицы.

Baikal-GVD — современная версия телескопа, строительство которого началось в 2015 году. Первая версия глубоководного нейтринного телескопа на Байкале была развернута в 1998 году. С его помощью проводились измерения частиц нейтрино, рождавшихся в атмосфере Земли. Результаты исследований привели к созданию на Южном полюсе нейтринного телескопа IceCube. Именно на нем впервые были зафиксированы нейтрино высокие энергии, что подтвердило правильность и перспективность создания сети подобных по размеру телескопов.

Особенности телескопа

Сейчас в мире действуют несколько нейтринных телескопов, в том числе в Антарктике. Байкальский телескоп является уникальной научной установкой, которая входит в Глобальную нейтринную сеть как ее важнейший элемент в Северном полушарии Земли. Baikal-GVD будет исследовать потоки нейтрино, проходящие через Землю с Южного полюса и выходящие в Северном полушарии в районе Байкала. Телескоп также будет элементом мониторинга экосистемы самого озера.

Байкальский нейтринный телескоп установлен на расстоянии 3,5 км от берега на глубине от 750 до 1 300 м в южной котловине Байкала. Это озеро для размещения телескопа выбрано в связи с тем, что в нем есть участки глубиной до 1 км недалеко от берега и подходящие для установки научного оборудования. Вода Байкала имеет необходимую для экспериментов прозрачность.

Кроме того, озеро около двух месяцев в году покрыто льдом, что значительно облегчает установку и обслуживание телескопа по сравнению с другими проектами, когда телескопы разворачивают с морских судов.

Установка создана силами международной коллаборации Baikal-GVD. Строительство шло под патронажем исследователей из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и Института ядерных исследований РАН (Москва) с важным вкладом ученых и инженеров из российских научных центров, из Чехии, Словакии и Польши.

Запуск Байкальского глубоководного нейтринного телескопа состоялся в Год науки и технологий, который объявлен в России, и в Год Байкала, объявленный в Иркутской области.