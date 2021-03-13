Космонавт рассказал, как спит в невесомости 

Мы спим так же, как и бодрствуем: не стоя, не вверх ногами, а просто висим в невесомости. Для безопасности и комфорта спим (т.е. висим во сне) мы в спальных мешках в каютах. Постоянная вентиляция обеспечивает поток свежего воздуха для дыхания, когда мы неподвижны. А спальный мешок обеспечивает комфортный тепловой режим и просто удерживает нас на месте. Сергей Кудь-Сверчков Член экипажа МКС