Воздух из отсека МКС с трещинами продолжил утекать

Все новости на карте

«На борту порядок. Давление 730 мм рт. ст. на станции, [в промежуточной камере] — 678», — сказал Рыжиков.

12 марта он закрыл люк в промежуточной камере для проверки герметичности. Тогда давление было 730-731 мм ртутного столба.

Рыжиков и второй российский космонавт Кудь-Сверчков на прошлой неделе провели ремонтные работы на корпусе модуля «Звезда», где ранее обнаружили трещины и уязвимые в плане герметичности места. Они нанесли герметик и установили накладку на первую трещину, а позднее заделали вторую.