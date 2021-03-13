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Москва

Из отсека МКС с трещинами продолжается утечка воздуха, сообщил космонавт 

Парламентская газета и ещё 3 1 час назад
Воздух из отсека МКС с трещинами продолжил утекать
Фото: Роскосмос
Давление в промежуточной камере модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) продолжает снижаться, несмотря на герметизацию двух трещин. Об этом космонавт Сергей Рыжиков сказал во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП) , сообщает ТАСС.

«На борту порядок. Давление 730 мм рт. ст. на станции, [в промежуточной камере] — 678», — сказал Рыжиков.

12 марта он закрыл люк в промежуточной камере для проверки герметичности. Тогда давление было 730-731 мм ртутного столба.
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Рыжиков и второй российский космонавт Кудь-Сверчков на прошлой неделе провели ремонтные работы на корпусе модуля «Звезда», где ранее обнаружили трещины и уязвимые в плане герметичности места. Они нанесли герметик и установили накладку на первую трещину, а позднее заделали вторую.
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Наука и техника , Сергей Рыжиков , ЦУП , ИТАР-ТАСС , Москва
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