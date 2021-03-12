На Ямале исследуют дореволюционный мерзлотник 

На Ямале ученые Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН занялись исследованием мерзлотника дореволюционной эпохи. Об этом сообщил телеканал «Вести Ямал».

Мерзлотник расположен под Обдорским острогом в Салехарде . По легенде, его строили для купцов ссыльные переселенцы.

Специалисты пробурили третью скважину глубиной 20 метров недалеко от входа в острог — первые две были сделаны летом 2020 года. Они также установили термодатчик.

Директор «Российского центра освоения Арктики» Андрей Умников рассказал, что на основании полученных данных получится установить общие характеристики грунта, его температуры в разное время и влажность. Это поможет предложить меры для сохранения мерзлотника и остальных объектов историко-архитектурного комплекса. Полученный опыт также пригодится для строительства и восстановления других подобных объектов.