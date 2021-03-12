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На Ямале исследуют дореволюционный мерзлотник 

Lenta.ru 43 минуты назад
На Ямале исследуют дореволюционный мерзлотник
Фото: vesti-yamal.ru
На Ямале ученые Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН занялись исследованием мерзлотника дореволюционной эпохи. Об этом сообщил телеканал «Вести Ямал».
Мерзлотник расположен под Обдорским острогом в Салехарде. По легенде, его строили для купцов ссыльные переселенцы.
Специалисты пробурили третью скважину глубиной 20 метров недалеко от входа в острог — первые две были сделаны летом 2020 года. Они также установили термодатчик.
Директор «Российского центра освоения Арктики» Андрей Умников рассказал, что на основании полученных данных получится установить общие характеристики грунта, его температуры в разное время и влажность. Это поможет предложить меры для сохранения мерзлотника и остальных объектов историко-архитектурного комплекса. Полученный опыт также пригодится для строительства и восстановления других подобных объектов.
В декабре на Ямале нашли самый северный памятник эпохи палеолита. расположенный на надпойменных террасах на реке Сыня в нижнем течении Оби (Шурышкарский район). Ученые обнаружили пять новых археологических объектов на стоянке древних людей. Три из них относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Два других каменных предмета (нуклеус и заготовка орудия) лежали в отложениях плейстоценового возраста, то есть им было 30-50 тысяч лет. Исторически важное открытие должно изменить представления о заселении этих северных территорий.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , РАН , Салехард , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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