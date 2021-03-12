Представлен самый мощный смартфон в мире

Компания Asus представила серию геймерских смартфонов ROG Phone 5. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на материалы компании.

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Устройства получили 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2448х1080 пикселей. Также аппараты имеют поддержку HDR10+ и работают на максимальной частоте 144 герц. Экран закрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Гаджеты базируются на флагманском процессоре Snapdragon 888. На задней панели телефонов находится тройная камера с объективами разрешением 64, 13 и 5 мегапикселей. Смартфоны имеют двойной аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой на 65 ватт.

Базовая модель — ROG Phone 5 — получила минимум восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. ROG Phone 5 Pro отличается от начальной версии наличием 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Топовый аппарат — ROG Phone 5 Pro Ultimate — считается самым мощным смартфоном в мире: модель имеет 18 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Флагман Asus не является единственным телефоном на рынке с 18 гигабайтами оперативной памяти. В начале марта под геймерским брендом RedMagic от ZTE вышли аппараты RedMagic 6 и 6 Pro, имеющие 18 и 512 гигабайт памяти.

Продвинутые модели Asus отличаются от базовой наличием дополнительного программируемого PMOLED-экрана на задней панели. ROG Phone 5 Pro получил цветной сенсорный экран, ROG Phone 5 Pro Ultimate — монохромный.

Геймерские девайсы вышли с поддержкой работы в сетях пятого поколения, встроенным в экран дактилоскопическим сенсором, NFC, разъемом для наушников. При желании пользователь может приобрести внешний вентилятор AeroActive Cooler 5, предназначенный для активного охлаждения телефона во время игр.