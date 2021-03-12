В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Самый большой астероид года несется к Земле на огромной скорости

ТК «Звезда»
1 час назад
В день весеннего равноденствия, 21 марта, с Землей максимально сблизится астероид 2001 FO32. Небесное тело подойдет к нашей планете на минимальное расстояние в 19:03 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте NASA.
Гигантский астероид приблизился к Земле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Околоземный астероид из группы Аполлона был обнаружен в марте 2001 года, диаметр космического камня составляет 914 метров. 2001 FO32 станет самым большим астероидом, пролетевшим мимо Земли в 2021 году.
Еще одной отличительной особенностью небесного тела является высокая скорость. Во время сближения с Землей она составит около 124000 километров в час. Это показатель гораздо выше, чем у большинства других астероидов.
По данным NASA, к нашей планете 2001 FO32 приблизится на расстояние примерно в два миллиона километров. Космическое тело относится к категории «потенциально опасных», однако, как заверили астрономы, реальной угрозы его столкновения с Землей нет.
Ученые надеются, что в ходе сближения астероида и нашей планетой, им удастся получить новые данные о характеристиках объекта. Для этих целей решено задействовать инфракрасный телескоп IRTF NASA. Солнечный свет, попадающий на поверхность астероида, способен дать представление о его геологии, поскольку минералы имеют уникальные характеристики в зависимости от способности поглощать и отражать волны разной длины.
Наука и техника,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители