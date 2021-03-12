Гигантский астероид приблизился к Земле

В день весеннего равноденствия, 21 марта, с Землей максимально сблизится астероид 2001 FO32. Небесное тело подойдет к нашей планете на минимальное расстояние в 19:03 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте NASA.

Околоземный астероид из группы Аполлона был обнаружен в марте 2001 года, диаметр космического камня составляет 914 метров. 2001 FO32 станет самым большим астероидом, пролетевшим мимо Земли в 2021 году

Еще одной отличительной особенностью небесного тела является высокая скорость. Во время сближения с Землей она составит около 124000 километров в час. Это показатель гораздо выше, чем у большинства других астероидов.

По данным NASA, к нашей планете 2001 FO32 приблизится на расстояние примерно в два миллиона километров. Космическое тело относится к категории «потенциально опасных», однако, как заверили астрономы, реальной угрозы его столкновения с Землей нет.