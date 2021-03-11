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В КНР провели успешный запуск ракеты нового поколения «Чанчжэн-7А»

RT на русском
29 минут назад
В Китае успешно провели запуск ракеты-носителя нового поколения «Чанчжэн-7А», сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
В КНР запустили ракету нового поколения «Чанчжэн-7А»
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что запуск был осуществлён с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Ракета успешно вывела спутник на заданную орбиту.
По плану «Чанчжэн-7А» к 2025 году будет использоваться на полную загрузку и выполнять по три-пять полётов ежегодно.
6 декабря 2020 года Китай успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-14.
Наука и техника,Китай,
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