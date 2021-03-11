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Huawei готовит альтернативу Gmail 

Droidnews 1 час назад
Huawei готовит альтернативу Gmail
Фото: globallookpress.com
Администрация США вводом своих санкция значительно повысила уровень сложности для Google, которая получила очень мощного, агрессивного и настойчивого конкурента в лице Huawei. Мало того, что компания готовит Harmony OS, которая будет вытеснять с рынка Android и уже привлекает к себе много внимания, так разработчики китайского бренда создали альтернативу Google Mobile Services, Google Play Store, и поисковому движку.
Новые продукты получили названия Huawei Mobile Services, AppGallery и Petal Search соответственно. Кроме того, у компании имеются Petal для использования вместо аналогичного сервиса Google.
Кроме того, Huawei готовит к запуску Petal Mail, который будет конкурировать с Gmail.
В первую очередь новый почтовый сервис ориентирован на Китай, как и Petal Maps, но не исключено, что в будущем Huawei сможет его продвинуть и в другие регионы. Пользователи сейчас получают почтовые ящики с доменом «@petalmail.com».
Зарегистрироваться в новом сервисе можно по ссылке.
Он выглядит пока что аскетично, имеется лишь базовый функционал. Но мы уверены, что Huawei будет развивать сервис, и уже в ближайшем будущем там окажется большее количество возможностей.
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Наука и техника , Администрация США , Google , США
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