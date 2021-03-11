Huawei готовит альтернативу Gmail 

Администрация США вводом своих санкция значительно повысила уровень сложности для Google , которая получила очень мощного, агрессивного и настойчивого конкурента в лице Huawei. Мало того, что компания готовит Harmony OS, которая будет вытеснять с рынка Android и уже привлекает к себе много внимания, так разработчики китайского бренда создали альтернативу Google Mobile Services, Google Play Store, и поисковому движку.

Новые продукты получили названия Huawei Mobile Services, AppGallery и Petal Search соответственно. Кроме того, у компании имеются Petal для использования вместо аналогичного сервиса Google.

Кроме того, Huawei готовит к запуску Petal Mail, который будет конкурировать с Gmail.

В первую очередь новый почтовый сервис ориентирован на Китай, как и Petal Maps, но не исключено, что в будущем Huawei сможет его продвинуть и в другие регионы. Пользователи сейчас получают почтовые ящики с доменом «@petalmail.com».

Зарегистрироваться в новом сервисе можно по ссылке.

Он выглядит пока что аскетично, имеется лишь базовый функционал. Но мы уверены, что Huawei будет развивать сервис, и уже в ближайшем будущем там окажется большее количество возможностей.