Oppo выпустила новый смартфон с камерой-микроскопом

Oppo представила свой новый флагманский смартфон — Oppo Find X3 Pro. Устройство получилось не только интересным внутри, но также и привлекательным снаружи. Особенно благодаря необычному исполнению основной камеры.

Мало того, что её материал напоминает жидкий металл (хоть и является цельным куском стекла), так ещё и характеристики фотомодуля приятно удивляют. Так, например, 3 Мп модуль способен снимать с 60-кратным увеличением. Также он умеет снимать видео в формате FullHD.

Журналисты The Verge отмечают , что качество приближения камеры Oppo Find X3 Pro поражает. Пример фото монитора в режиме микроскопа можно оценить ниже:

Что же до прочих «железных» составляющих смартфона, то они примерно следующие. В основу устройства лёг чип Snapdragon 888, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+. Также экран девайса поддерживает динамическую частоту обновления (от 5 до 120 Гц).

Оперативной памяти в Find X3 Pro — 12 ГБ, в то время как постоянной — 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора новинки составляет 4500 мАч, есть поддержка быстрой проводной зарядки (65 Вт). Цена смартфона составляет 1149 евро (101 тыс. рублей), старт продаж намечен на 14 апреля 2021 года.