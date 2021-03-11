С МКС выбросили рекордную партию отходов

Платформа с отработанными аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны выброшена манипулятором с борта Международной космической станции (МКС), сообщает 11 марта сайт NASA, ведущий трансляцию.

Аккумуляторы американского сегмента станции были заменены новым оборудованием, доставленным на орбитальную станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После старые аккумуляторы установили на специальную платформу для последующего удаления с борта МКС.

Платформа с отработанными аккумуляторами была захвачена дистанционным манипулятором SSRMS, перемещена в безопасный сектор и выброшена с МКС.

Платформа с аккумуляторами весом 2,5 тонны стала самой тяжелой партией отходов и мусора, выброшенной с МКС за всю историю ее существования.