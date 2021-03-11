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С борта МКС выброшена рекордная партия отходов 

ИА Regnum и ещё 1 43 минуты назад
С МКС выбросили рекордную партию отходов
Фото: Роскосмос
Платформа с отработанными аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны выброшена манипулятором с борта Международной космической станции (МКС), сообщает 11 марта сайт NASA, ведущий трансляцию.
Аккумуляторы американского сегмента станции были заменены новым оборудованием, доставленным на орбитальную станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После старые аккумуляторы установили на специальную платформу для последующего удаления с борта МКС.
Платформа с отработанными аккумуляторами была захвачена дистанционным манипулятором SSRMS, перемещена в безопасный сектор и выброшена с МКС.
Платформа с аккумуляторами весом 2,5 тонны стала самой тяжелой партией отходов и мусора, выброшенной с МКС за всю историю ее существования.
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