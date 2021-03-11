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Генетики изучили ДНК убитых 6200 лет назад жителей Балкан

Газета.Ru
23 минуты назад
Ученые из нескольких стран обнаружили старейший из известных случаев неизбирательного массового убийства. Резня произошла около 4200 года до нашей эры на территории современной Хорватии.
Генетики изучили ДНК убитых 6200 лет назад жителей Балкан
Фото: sciencealert.comsciencealert.com
Международная группа ученых представила результаты исследования братской могилы на территории села Поточани в Хорватии, в которой около 6200 лет назад был захоронен 41 человек. Согласно выводам, насилие было присуще человеческому обществу еще в доисторический период. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.
Массовое захоронение эпохи неолита было случайно обнаружено в 2007 году жителем хорватского села Поточани во время подготовки котлована под фундамент для гаража.
Сопровождавшие раскопки ливни обнажили десятки скелетов.
Находкой заинтересовались археологи из Загребского университета, работавшие поблизости. Позднее к ним подключились специалисты из других вузов. По словам ведущего автора исследования Марио Новака, изначально считалось, что останки принадлежат погибшим во Второй мировой войне либо в период гражданской войны в Югославии. Однако ученые не обнаружили в яме ни современных предметов, ни зубных пломб при осмотре ротовых полостей. Было проведено исследование костей, почвы и фрагментов керамики.
Выяснилось, что среди погибших — 21 мужчина и 20 женщин. 21-й жертве было от 2 до 17 лет, остальным 20-ти — от 18 до примерно 50. Радиоуглеродное датирование показало, что все они были убиты и похоронены около 4200 года до нашей эры. На 13 черепах исследователи обнаружили следы травм, полученных, вероятно, после ударов тупым предметом. Ученые предполагают, что в момент убийства обреченные стояли на коленях или лежали, а удары наносились сзади. Анализ костей показал, что люди не пытались (или не имели возможности) защититься от ударов. Не обнаружено и признаков заживления ран: это может говорить о том, что смерть была мгновенной.
Причины кончины остальных остались невыясненными, но ученые почти не сомневаются, что и их смерть была насильственной.
«Единственным вероятным сценарием произошедшего была резня, — подчеркнул Новак. — Но в данном случае это было просто случайное убийство, без учета пола и возраста».
При этом неясно, что вызвало массовую резню. Исследователи подозревают, что убийство могло быть спровоцировано внезапным демографическим ростом или изменением климатических условий, что истощило необходимые для жизни ресурсы.
«Анализ ДНК в сочетании с археологическими и прочими доказательствами — особенно теми, которые свидетельствуют о систематическом насилии, возможно, даже в виде казни — показывает неизбирательную резню и бессистемное захоронение 41 человека из ранней скотоводческой общины на востоке современной Хорватии», — отметил профессор кафедры антропологии Университета штата Вашингтон Джеймс Ахерн.
По его словам, это «старейший из известных случаев неизбирательного массового убийства». Он также заметил, что результаты исследования в определенной степени противоречат общепринятому представлению о ранних земледельцах.
Как показал генетический анализ, у 30 погибших не было близких родственников среди других людей, захороненных в яме.
Это доказывает, что насилие было неизбирательным: убийцы не ставили цель уничтожить конкретную семейную группу.
«Данные подтверждают, что организованное насилие в этот период могло быть массовым, а массовые убийства были важной составляющей жизни в доисторические времена, — констатируют авторы исследования. — Насилие в массовом масштабе присутствует в человеческих обществах по меньшей мере в течение последних 13 000 лет».
Наука и техника,Хорватия,
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