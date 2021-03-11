Обнаружена рекордная черная дыра

С помощью рентгеновской обсерватории Chandra астрономы обнаружили рекордно длинную струю частиц, исходящую из сверхмассивной черной дыры в ранней Вселенной. Об открытии сообщается в статье, принятой к публикации в The Astrophysical Journal. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Фото: NASA / CXC / M.Weiss NASA / CXC / M.Weiss

Объект расположен на расстоянии 12,7 миллиарда световых лет от Земли. Источником струи, или джета, является квазар, представляющий собой быстро растущую сверхмассивную черную дыру PSO J352.4034-15.3373 (PJ352-15), которая находится в центре молодой галактики. Его масса превышает массу Солнца в миллиард раз.

Ученые наблюдали за PJ352-15 в общей сложности три дня, чтобы зафиксировать рентгеновское излучение на расстоянии около 160 тысяч световых лет от квазара. Это превышает диаметр Млечного Пути, который насчитывает около ста тысяч световых лет. До сих пор самая длинная струя от квазара имела длину всего около пять тысяч световых лет. Кроме того, PJ352-15 бьет еще один рекорд, так как находится примерно на 300 миллионов световых лет дальше, чем самый далекий рентгеновский джет, зарегистрированный до него.

Свет, обнаруженный от этого джета, был испущен, когда Вселенной насчитывалось всего 0,98 миллиарда лет. В те времена интенсивность космического микроволнового фонового излучения (CMB), оставшегося после Большого взрыва, была намного больше, чем сегодня.