В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus

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Москва

Опубликовано видео первого прототипа электромотоцикла Aurus 

Алевтина Жаркова 42 минуты назад
Минпромторг опубликовал кадры первого прототипа электрического мотоцикла Aurus. Входящий в линейку автомобилей Aurus мотоцикл оснащен электродвигателем мощностью 190 лошадиных сил, до ста километров он способен разогнаться за 3,7 секунды.

«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса — в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — рассказал о новинке глава Минпромторга Денис Мантуров.

Наука и техника , Видео , Денис Мантуров , Минпромторг , Федеральная служба охраны
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