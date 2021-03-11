В кортеже Путина появился электромотоцикл Aurus

Минпромторг опубликовал кадры первого прототипа электрического мотоцикла Aurus. Входящий в линейку автомобилей Aurus мотоцикл оснащен электродвигателем мощностью 190 лошадиных сил, до ста километров он способен разогнаться за 3,7 секунды.
«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса — в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», — рассказал о новинке глава Минпромторга Денис Мантуров.