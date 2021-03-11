В России научились превращать шум в электричество

Сотрудники Самарского национального исследовательского университета придумали, как из шума получать электроэнергию. Об этом пишет РИА Новости.

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"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева разработали опытную установку для утилизации шума и получения из него дополнительной электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Специалисты отметили, что такие установки можно будет использовать в выхлопных системах мощных двигателей железнодорожных локомотивов, крупных морских судов или поршневых компрессоров.

"Основной смысл нашей идеи - использовать энергию звуковых волн, которые распространяются в выхлопных системах различных энергетических установок - двигателей и компрессоров. Обычно для глушения шума в выхлопных системах используются различные методы поглощения энергии. Мы же предлагаем эту энергию утилизировать, использовать ее, тем самым мы одновременно уменьшаем уровень шума выхлопной системы и получаем из утилизируемых звуков дополнительную электрическую энергию, пусть и небольшую, но все же", – рассказал старший преподаватель кафедры теплотехники Самарского университета Артем Шиманов.

По его словам, разработка не только сделает двигатели менее шумными и более безопасными для здоровья людей, но и сами двигатели за счет этого должны стать в целом меньше и легче.

Ученые планируют в следующем году изготовить демонстрационный образец установки с волноводом из металла, и начать работу по внедрению этой разработки на практике.