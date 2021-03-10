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Глобальное потепление ставит под удар новорожденных детенышей акул — ученые

ИА Regnum
58 минут назад
Из-за глобального потепления в океане новорождённые детеныши акул будут рождаться более маленькими и без необходимой для выживания энергии. К такому выводы пришли ученые из лаборатории бостонского океанариума, сообщает 10 марта Associated Press.
Глобальное потепление ставит под удар детенышей акул
Фото: APAP
В ходе исследований ученые изучали глазчатых кошачьих акул, которые обитают в западной части Тихого океана на глубине до 50 м. Обнаружено, что в более теплых условиях акулы рождаются быстрее. Это значит, что они вылупляются из яиц раньше времени, рождаясь истощенными.
Основываясь на результатах исследования, делаются выводы касательно и других акул, сообщает Джон Мандельман, вице-президент научного центра имени Андерсона Кабота при бостонском океанариуме. Результаты исследований опубликованы в Scientific Reports.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследование международной группы учёных показало, что под воздействием глобального потепления ареалы обитания морских животных сокращаются в два раза быстрее, чем сухопутных. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Наука и техника,Associated Press,
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