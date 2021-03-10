Глобальное потепление ставит под удар детенышей акул

Из-за глобального потепления в океане новорождённые детеныши акул будут рождаться более маленькими и без необходимой для выживания энергии. К такому выводы пришли ученые из лаборатории бостонского океанариума, сообщает 10 марта Associated Press.

Фото: AP AP

В ходе исследований ученые изучали глазчатых кошачьих акул, которые обитают в западной части Тихого океана на глубине до 50 м. Обнаружено, что в более теплых условиях акулы рождаются быстрее. Это значит, что они вылупляются из яиц раньше времени, рождаясь истощенными.

Основываясь на результатах исследования, делаются выводы касательно и других акул, сообщает Джон Мандельман, вице-президент научного центра имени Андерсона Кабота при бостонском океанариуме. Результаты исследований опубликованы в Scientific Reports.