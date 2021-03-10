Роскомнадзор передал в суд протоколы на Twitter

Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter из-за систематического невыполнения требований об удалении противоправной информации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РКН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Роскомнадзоре предупредили, что за отказ удалить противоправную информацию соцсети могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки интернет-площадки.

10 марта, как сообщал «Рамблер», представители Роскомнадзора заявили, что будут замедлять скорость работы Twitter из-за нежелания администрации соцсети блокировать противоправный контент. В решении ведомства говорится, что Twitter проигнорировал удаление более 3 тысяч материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков.