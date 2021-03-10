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Роскомнадзор передал в суд протоколы на Twitter

Вероника Полынина
1 час назад
Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter из-за систематического невыполнения требований об удалении противоправной информации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РКН.
Роскомнадзор передал в суд протоколы на Twitter
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Роскомнадзоре предупредили, что за отказ удалить противоправную информацию соцсети могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки интернет-площадки.
10 марта, как сообщал «Рамблер», представители Роскомнадзора заявили, что будут замедлять скорость работы Twitter из-за нежелания администрации соцсети блокировать противоправный контент. В решении ведомства говорится, что Twitter проигнорировал удаление более 3 тысяч материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков.
В Роскомнадзоре в итоге решили замедлить передачу данных в соцсеть со 100% мобильных гаджетов и с 50% стационарных устройств.
Наука и техника,Роскомнадзор,
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