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В Google Play нашли восемь опасных приложений 

Вероника Полынина 19 минут назад
В Google Play нашли восемь опасных приложений
Фото: ТАСС
В Google Play нашли как минимум восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя или обойти двухфакторную аутентификацию. Эксперт журнала Forbes Зак Доффман призвал немедленно удалить эти приложения с телефона и проверить свои банковские счета на предмет подозрительной активности.
Эксперты по кибербезопасности отмечают, что специалисты из Play Store изо всех сил пытаются предотвратить проникновение хакеров в их приложения, но создается ощущение, что хакеры всегда на шаг впереди.
Новая угроза исходит от трояна под названием Clast82, который способен устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон пользователя. Речь, в частности, идет о вредоносном ПО для банковских операций AlienBot, с помощью которого троян может получить «полный контроль над телефоном жертвы, как если бы хакер держал телефон в собственных руках».
В Forbes опубликовали список вредоносных приложений с трояном Clast82, доступных в Google Play Store.
1. Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)
2. Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)
3. eVPN (com.abcd.evpnfree)
4. BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)
5. QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)
6. Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)
7. tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)
8. QRecorder (com.record.callvoicerecorder)
Ранее «Рамблер» писал, что в России появились мошенники, которые пытаются собрать данные пользователей и продать несуществующие инвайты в Clubhouse.
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Наука и техника , Google , Forbes
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