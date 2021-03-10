В Google Play нашли восемь опасных приложений 

Google Play нашли как минимум восемь опасных приложений, которые могут украсть банковские реквизиты пользователя или обойти двухфакторную аутентификацию. Эксперт журнала Forbes Зак Доффман призвал немедленно удалить эти приложения с телефона и проверить свои банковские счета на предмет подозрительной активности.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что специалисты из Play Store изо всех сил пытаются предотвратить проникновение хакеров в их приложения, но создается ощущение, что хакеры всегда на шаг впереди.

Новая угроза исходит от трояна под названием Clast82, который способен устанавливать любое вредоносное ПО на смартфон пользователя. Речь, в частности, идет о вредоносном ПО для банковских операций AlienBot, с помощью которого троян может получить «полный контроль над телефоном жертвы, как если бы хакер держал телефон в собственных руках».

В Forbes опубликовали список вредоносных приложений с трояном Clast82, доступных в Google Play Store.

1. Cake VPN (com.lazycoder.cakevpns)

2. Pacific VPN (com.protectvpn.freeapp)

3. eVPN (com.abcd.evpnfree)

4. BeatPlayer (com.crrl.beatplayers)

5. QR/Barcode Scanner MAX (com.bezrukd.qrcodebarcode)

6. Music Player (com.revosleap.samplemusicplayers)

7. tooltipnatorlibrary (com.mistergrizzlys.docscanpro)

8. QRecorder (com.record.callvoicerecorder)

Ранее «Рамблер» писал, что в России появились мошенники, которые пытаются собрать данные пользователей и продать несуществующие инвайты в Clubhouse.