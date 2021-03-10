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В России отказались признавать замедление Гольфстрима 

Lenta.ru 1 час назад
В России отказались признавать замедление Гольфстрима
Фото: globallookpress.com
Российские ученые Института океанологии имени Ширшова отказались признавать выводы международной группы исследователей о беспрецедентном ослаблении Гольфстрима с середины XX века за последние тысячу лет. Специалисты аргументируют это результатами инструментальных измерений, проведенных с 1950-х по 2000-е годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора института Алексея Сокова.
По словам Сокова, данные показывают, что во второй половине XX века нет тренда изменения интенсивности атлантического течения и нельзя говорить о каком-либо замедлении циркуляции. Были зафиксированы лишь колебания вокруг среднего значения, охватывающие период в 12-15 лет. Ученый посоветовал не делать далеко идущих выводов на основании одной статьи немецких специалистов, а учитывать и другие мнения.
В то же время исследование в журнале Nature Geoscience, ссылается на более раннюю статью той же группы ученых, опубликованную в журнале Nature еще в 2018 году. В ней исследователи обосновывают вывод об ослаблении Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) с середины XX века на основе данных измерения поверхностных температур (SST) Атлантического океана, охватывающих период от 1870 по 2016 год.
Тогда ученые сравнили фактические показатели с климатической моделью CM2.6, в которой предсказывается, как будет меняться температура в Атлантике с повышением содержания углекислого газа в атмосфере в два раза за 70 лет. Именно сходство между SST-данными и результатами моделирования дало ученым основания сделать вывод о значительном замедлении AMOC, куда входит Гольфстрим, перемещающий теплые воды на север Атлантики. Причем относительное потепление в прибрежных районах Гольфстрима является одним из признаков ослабления всей системы циркуляции.
Ряд работ других ученых, опубликованных в ведущих научных журналах, таких как Science и Nature, также подтверждают замедление AMOC.
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