Microsoft похоронила браузер Edge

В сообщении говорится, что похороненный браузер будет удален из ОС Windows постепенно, с помощью обновления. Первая волна обновлений намечена на 13 апреля, апдейт получат пользователи Windows 10 версий 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2. Инженеры уточнили, что признанный устаревшим Microsoft Edge Legacy будет удален автоматически — таким образом, в памяти компьютеров на базе операционной системы от Microsoft останется лишь новая версия Edge.