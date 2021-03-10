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Microsoft похоронила браузер Edge

Lenta.ru
1 час назад
Microsoft официально объявила о смерти браузера Edge. Об этом сообщается на сайте компании.
Microsoft похоронила браузер Edge
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты корпорации напомнили, что окончание поддержки устаревшей версии браузера завершается 9 марта 2021 года. Представители компании заявили, что встроенный в Windows Microsoft Edge Legacy с этого дня перестанет получать обновления и апдейты безопасности. Также остановлена поддержка настольных приложений для Edge.
В сообщении говорится, что похороненный браузер будет удален из ОС Windows постепенно, с помощью обновления. Первая волна обновлений намечена на 13 апреля, апдейт получат пользователи Windows 10 версий 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2. Инженеры уточнили, что признанный устаревшим Microsoft Edge Legacy будет удален автоматически — таким образом, в памяти компьютеров на базе операционной системы от Microsoft останется лишь новая версия Edge.
В заключении инженеры корпорации отдельно поблагодарили представителей бизнеса, которые используют решения от Microsoft. «С новым Microsoft Edge мы рады сотрудничать с клиентами, чтобы изменить определение современного браузера для бизнеса», — говорится в сообщении.
В начале марта журналисты напомнили, что в ближайшие дни Microsoft деактивирует классический браузер Edge. В заявлении говорится, что после установки нового патча для Windows старая версия Edge будет удалена из системы. Microsoft предупреждала пользователей об отказе от Edge Legacy в августе 2020 года.
Наука и техника,Microsoft,
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