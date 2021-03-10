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Facebook запустила Instagram Lite в 170 странах 

Газета.Ru и ещё 1 42 минуты назад
Facebook запустила Instagram Lite в 170 странах
Фото: globallookpress.com
Компания Facebook объявила, что запускает облегченную версию Instagram — Instagram Lite — в 170 странах.
В новом приложении можно переписываться с другими пользователями, записывать и публиковать видео, смотреть короткие ролики Reels. Также в новой версии нет торговой площадки и рекламы. Тем не менее, в Facebook отметили, что добавят монетизацию.
Приложение доступно для пользователей Android в 170 странах. Instagram Lite весит 2 МБ, основная версия — 30 МБ.
Ранее в Facebook заявили, что не удаляли контент российских СМИ.
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