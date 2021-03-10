В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Из яда тибеллюса выделили новый токсин

Индикатор
1 час назад
Команда бельгийских и российских ученые обнаружили в яде паука Tibellus oblongus токсин с уникальной структурой, включающей в себя 10 остатков цистеина, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. Исследование опубликовано в журнале Toxins.
Из яда тибеллюса выделили новый токсин
Фото: André Karwath/Wikimedia CommonsAndré Karwath/Wikimedia Commons
Паук Tibellus oblongus широко распространен по всему Северному полушарию. Он обладает удлиненным телом светло-бежевого цвета с темными полосками, благодаря чему может маскироваться в растительности. Тибеллюс — хищник, питающийся насекомыми. Но, в отличие от многих других пауков, паутины он не плетет, а его яд остается малоизученным.
Ученые из Института биоорганической химии РАН, ФИЦ химической физики РАН, МФТИ и Левенского католического университета проанализировали яд тибеллюса. Они обнаружили в нем новый токсин, получивший название Tbo-IT2. Ученые выяснили, что он обладает необычным структурным мотивом. Он включает в себя 10 остатков цистеина, входящего в состав белков и пептидов вещества, которое играет важную роль в формировании тканей кожи и в дезинтоксикационных процессах. Остатки цистеина соединяются друг с другом и образуют пять дисульфидных мостиков.
Обнаружить токсин в яде удалось благодаря жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.
«Анализ полученных протеомных данных показал высокий уровень покрытия аминокислотной последовательности токсина и модификацию его С-конца, таким образом предсказанный токсин мы подтвердили с высокой степенью достоверности», — рассказала одна из авторов исследования, младший научный сотрудник ФИЦ ХФ РАН Елизавета Соловьева.
Ученые также обнаружили, что рекомбинантный токсин Tbo-IT2 (rTbo-IT2), полученный в экспрессионной системе кишечной палочки, эффективно действует как инсектицид на личинок домашней мухи. Но при этом он не активен на панели экспрессированных нейронных рецепторов и ионных каналов.
Ученые отмечают, что структура обнаруженного токсина представляет собой ранее неизвестный пример эволюционной адаптации так называемого ингибирующего цистинового узла с конфигурацией из пяти дисульфидных связей. В дальнейшем изучение Tbo-IT2 может выявить новые интересные свойства этого вещества.
Наука и техника,РАН,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители