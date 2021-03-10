Из яда тибеллюса выделили новый токсин

Ученые из Института биоорганической химии РАН
, ФИЦ химической физики РАН, МФТИ и Левенского католического университета проанализировали яд тибеллюса. Они обнаружили в нем новый токсин, получивший название Tbo-IT2. Ученые выяснили, что он обладает необычным структурным мотивом. Он включает в себя 10 остатков цистеина, входящего в состав белков и пептидов вещества, которое играет важную роль в формировании тканей кожи и в дезинтоксикационных процессах. Остатки цистеина соединяются друг с другом и образуют пять дисульфидных мостиков.