Из яда тибеллюса выделили новый токсин

Команда бельгийских и российских ученые обнаружили в яде паука Tibellus oblongus токсин с уникальной структурой, включающей в себя 10 остатков цистеина, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ . Исследование опубликовано в журнале Toxins.

Фото: André Karwath/Wikimedia Commons André Karwath/Wikimedia Commons

Паук Tibellus oblongus широко распространен по всему Северному полушарию. Он обладает удлиненным телом светло-бежевого цвета с темными полосками, благодаря чему может маскироваться в растительности. Тибеллюс — хищник, питающийся насекомыми. Но, в отличие от многих других пауков, паутины он не плетет, а его яд остается малоизученным.

Ученые из Института биоорганической химии РАН , ФИЦ химической физики РАН, МФТИ и Левенского католического университета проанализировали яд тибеллюса. Они обнаружили в нем новый токсин, получивший название Tbo-IT2. Ученые выяснили, что он обладает необычным структурным мотивом. Он включает в себя 10 остатков цистеина, входящего в состав белков и пептидов вещества, которое играет важную роль в формировании тканей кожи и в дезинтоксикационных процессах. Остатки цистеина соединяются друг с другом и образуют пять дисульфидных мостиков.

Обнаружить токсин в яде удалось благодаря жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.

«Анализ полученных протеомных данных показал высокий уровень покрытия аминокислотной последовательности токсина и модификацию его С-конца, таким образом предсказанный токсин мы подтвердили с высокой степенью достоверности», — рассказала одна из авторов исследования, младший научный сотрудник ФИЦ ХФ РАН Елизавета Соловьева.

Ученые также обнаружили, что рекомбинантный токсин Tbo-IT2 (rTbo-IT2), полученный в экспрессионной системе кишечной палочки, эффективно действует как инсектицид на личинок домашней мухи. Но при этом он не активен на панели экспрессированных нейронных рецепторов и ионных каналов.