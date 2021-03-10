Сотый выпуск «Анекдот Шоу» выйдет на «Одноклассниках» 

«Анекдот Шоу» — это наша попытка вдохнуть новую жизнь в популярный жанр анекдота. Уже седьмой сезон мы с командой раз в неделю радуем наших зрителей свежими выпусками. … Ко мне в гости приходят звезды — актеры театра и кино, певцы, блогеры, спортсмены и политики. Лев Лещенко и Гарик Мартиросян, Елена Воробей и Анна Седакова, Павел Деревянко и Михаил Галустян — это только несколько из более 300 гостей «Анекдот Шоу», — рассказал Галыгин, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.