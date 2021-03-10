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Сотый выпуск «Анекдот Шоу» выйдет на «Одноклассниках» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сотый выпуск «Анекдот Шоу» выйдет на «Одноклассниках»
Фото: youtube.com
Сотый по счету выпуск юмористической программы «Анекдот Шоу» с Вадимом Галыгиным выйдет на платформе «Одноклассники» 14 марта в 20.00, сообщили создатели программы.

«Анекдот Шоу» — это наша попытка вдохнуть новую жизнь в популярный жанр анекдота. Уже седьмой сезон мы с командой раз в неделю радуем наших зрителей свежими выпусками. … Ко мне в гости приходят звезды — актеры театра и кино, певцы, блогеры, спортсмены и политики. Лев Лещенко и Гарик Мартиросян, Елена Воробей и Анна Седакова, Павел Деревянко и Михаил Галустян — это только несколько из более 300 гостей «Анекдот Шоу», — рассказал Галыгин, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Он отметил, что за все время гости шоу рассказали уже более 2,5 тыс. анекдотов и сотни уморительных историй из жизни. «Все это — наша дань знаменитому жанру. Мы очень хотим стать достойными продолжателями традиций мэтра анекдотов Юрия Никулина», — добавил Галыгин.
Генеральный продюсер шоу Владимир Микулич, комментируя юбилей программы, напомнил, что первый выпуск «Анекдот Шоу» вышел в 2018 году. «С тех пор мы показали уже 100 программ, которые набрали более полумиллиарда просмотров. Для нас это очень важный проект, и мы стараемся сделать его еще масштабнее, ярче и интереснее», — добавил Микулич.
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Наука и техника , Юрий Никулин , Михаил Галустян , Лев Лещенко , Вадим Галыгин , Гарик Мартиросян , Павел Деревянко , Елена Воробей , Деловая газета "Взгляд"
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