Twitter сделал заявление после замедления в России . Так сервис отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн». Также в заявлении говорится, что Twitter придерживается принципа «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей», а правила сервиса запрещают публикацию призывов к самоубийству.