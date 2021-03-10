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Twitter сделал заявление после замедления в России 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Twitter сделал заявление после замедления в России
Фото: Reuters
Twitter сделал заявление после замедления в России. Так сервис отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить его работу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Мы знаем о том, что работа Twitter намеренно замедляется в России из-за опасений по поводу удаления контента», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что выступают в защиту «открытого интернета по всему миру» и глубоко обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн». Также в заявлении говорится, что Twitter придерживается принципа «абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей», а правила сервиса запрещают публикацию призывов к самоубийству.
Ранее сообщалось о сбоях в работе сайтов российских госорганов, зафиксированных около полудня 10 марта. Оказались недоступны в том числе ресурсы президента России, правительства страны, Государственной Думы, Совета Федерации, Роскомнадзора, Минэкономразвития и других ведомств. Помимо этого, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Ростова-на-Дону и других городов России жалуются на неполадки в работе сервисов «Ростелекома».
Утром 10 марта Роскомнадзор объявил, что будет проводить замедление работы социальной сети Twitter. В ведомстве намерены уменьшить скорость ресурса на всех мобильных устройствах россиян и на половине стационарных (персональных компьютерах и других). Решение объяснили отказом компании удалять со своих страниц запрещенную в России информацию.
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Наука и техника , Роскомнадзор , Госдума , Совет Федерации , Минэкономразвития , Reuters , Вологда , Вологодская Область , Москва , Санкт-Петербург
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