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Россия и Китай построят лунную станцию на орбите Луны 

Ferra.ru 13 минут назад
Россия и Китай построят станцию на орбите Луны
Фото: Ferra.ru
Еще год назад стало известно, что Россия и Китай обдумывают возможность совместного строительство лунной базы. Сейчас же стало известно, что страны подписали соглашение, в рамках которого научная станция на орбите Луны будет построена.
Согласно обнародованным представителями Роскосмоса данным, международная лунная станция, которой займутся страны, будет представлять из себя комплекс экспериментальных исследовательских установок, разработанных на поверхности или орбите единственного естественного спутника Земли.
Сообщается, что лунная станция может позволить осуществлять исследовательские эксперименты, при этом работая на протяжении длительного времени беспилотно с перспективой присутствия человека на Луне.
Нескольким ранее в сети появилось видео, в котором японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявляет о конкурсе, победители которого смогут отправиться в миссию на Луну.
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Наука и техника , Китай
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