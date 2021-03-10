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Роскомнадзор с 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter 

РИА Новости 1 час назад
Роскомнадзор замедлит скорость работы Twitter
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор решил с 10 марта замедлить скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств, сообщается на сайте ведомства.
Решение связано с тем, что сервис в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Отмечается, что Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций.

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", — говорится в сообщении.

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Наука и техника , Роскомнадзор
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