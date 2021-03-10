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Астронавт NASA полетит на МКС вместо россиянина 

Мир24 1 час назад
Астронавт NASA Марк Ванде Хай полетит на МКС вместо россиянина Сергея Корсакова. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
Полет запланирован на 9 апреля. Ранее сообщалось, что эта экспедиция будет состоять только из россиян. По информации «Роскосмоса», замена в экипаже произведена «по настоятельным просьбам американской стороны». Вместе с астронавтом NASA на орбиту отправятся Олег Новицкий и Петр Дубров.
Также из состава дублирующего экипажа выведен Дмитрий Петелин, его место займет Энн МакКлейн.
По информации NASA, взамен агентство предоставит место на американском космическом корабле, запуск которого запланирован на 2023 год, пишет «Коммерсантъ».
Ранее сообщалось, что NASA планирует отправить астронавта-женщину на Луну в ближайшие 10 лет.
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Наука и техника , Олег Новицкий , Сергей Корсаков , Дмитрий Петелин , Энн Макклейн , NASA
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