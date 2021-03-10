Американец заменит россиянина в полете на МКС в апреле 

Астронавт NASA Марк Ванде Хай заменит космонавта Сергея Корсакова в полете на Международную космическую станцию, который запланирован на апрель 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что россиянин был выведен из основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", который отправится к МКС. Кроме того, в дублирующем экипаже космонавт Дмитрий Петелин также был заменен астронавтом NASA Энн МакКлейн.
"Изменение состава экипажа было проведено по настоятельным просьбам американской стороны. NASA озвучило свои пожелания только в конце 2020 года, а потому российской стороне пришлось пойти на изменение уже согласованной программы полетов", — объяснили в Роскосмосе.
Ранее стало известно, что астронавты NASA проходят подготовку в России к предстоящему полету на МКС.