Оперативная память для компьютеров начала резко дорожать 

Сообщается, что поставщики оперативной памяти DRAM начали повышать контрактные цены на свою продукцию. Сейчас они переживают дефицит производственных мощностей.

Отмечается , что больше всего выросли цены на продукты нижнего сегмента плотности и для нишевых областей применения. Стоимость изменилась у специализированных чипов DDR2 и DDR3. Также выросла цены и на DDR4.

Так средняя стоимость DDR3 4 Гбит выросла в феврале на 6,8% по сравнению с месяцем ранее. DDR3 2 Гбит подорожали на 9%. Цены на DDR4 4 Гбит выросли на 6%, а на DDR4 8 Гбит — на 4%.

Аналитики считают, что стоимость памяти DRAM будет расти в течение всего 2021 года.