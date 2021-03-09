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Оперативная память для компьютеров начала резко дорожать 

Ferra.ru 1 час назад
Оперативная память для компьютеров начала резко дорожать
Фото: Ferra.ru
Сообщается, что поставщики оперативной памяти DRAM начали повышать контрактные цены на свою продукцию. Сейчас они переживают дефицит производственных мощностей.
Отмечается, что больше всего выросли цены на продукты нижнего сегмента плотности и для нишевых областей применения. Стоимость изменилась у специализированных чипов DDR2 и DDR3. Также выросла цены и на DDR4.
Так средняя стоимость DDR3 4 Гбит выросла в феврале на 6,8% по сравнению с месяцем ранее. DDR3 2 Гбит подорожали на 9%. Цены на DDR4 4 Гбит выросли на 6%, а на DDR4 8 Гбит — на 4%.
Аналитики считают, что стоимость памяти DRAM будет расти в течение всего 2021 года.
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