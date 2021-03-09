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AMD обвинили в давлении на тестировщиков процессоров 

Ferra.ru 1 час назад
AMD обвинили в давлении на тестировщиков процессоров
Фото: Ferra.ru
Бенчмарк UserBenchmark рассказал о «заговоре» со стороны AMD. Утверждается, что компания давит на тестировщиков процессоров, чтобы выставить конкурента Intel в плохом свете.
Об этом авторы рассказали в тексте, посвящённом процессору Intel Core i7-11700K. Они перечислили технические характеристики новой модели, а также назвали её производительность. UserBenchmark говорит, что количество исполняемых инструкций за такт (IPC) выросло у процессора на 19%. Это позволит ему обойти конкурентные Ryzen 5000.
Также авторы заявили, что существует «заговор» со стороны AMD. Компания якобы координирует действия обзорщиков. Поэтому последние выбирают не совсем подходящие бенчмарки, игровые приложения и соперников. Это позволяет выделить слабые стороны процессоров Intel.
Впрочем, надо понимать, что UserBenchmark сам неоднозначно относится к AMD.
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Наука и техника , Intel
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