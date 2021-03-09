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Илон Маск подключит к интернету самолёты и корабли 

Ferra.ru 2 часа назад
Илон Маск подключит к интернету самолёты и корабли
Фото: Ferra.ru
Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, намерена подключить к спутниковому интернету Starlink грузовики, самолёты и корабли.
Стало известно, что SpaceX уже подала запрос на установку терминалов Starlink указанных транспортных средствах. Заявку получила Федеральная комиссия по связи США (FCC).
Илон Маск уточнил в Twitter, что новые терминалы компании слишком большие и не предназначены для электрокаров Tesla. Их хотят устанавливать на самолётах, кораблях, больших грузовиках и автофургонах.
В Tesla уверены, что сейчас всё больше людей не хотят оставаться без подключения к интернету по время движения.
Напомним, Starlink — это проект спутникового интернета, который должен покрыть всю планету. Орбитальная группировка будет состоять из 12 тысяч спутников.
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Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , США
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