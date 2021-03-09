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Москва

Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции 

РИА Новости 1 час назад
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Госкорпорация "Роскосмос" и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию Международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества", — говорится в сообщении.

Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
В рамках данного проекта Россия и Китай совместно разработают план создания лунной станции, а также будут тесно взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта по созданию станции, включая его презентацию мировому сообществу, говорится в сообщении.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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